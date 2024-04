Werder-Kapitän rechnet mit Keita ab

Werder Bremens Kapitän Marco Friedl hat seinen streikenden und mittlerweile suspendierten Teamkollegen Naby Keita scharf kritisiert. „Er hat nicht nur uns Spieler, sondern auch den Verein im Stich gelassen“, sagte Friedl am Donnerstag: „Normalerweise versuchst du als Spieler immer, andere Spieler zu schützen. Aber in dem Fall geht das einfach nicht.“

Friedl: Keita-Vorfall nicht in Ordnung

Dies sei "die richtige Entscheidung" gewesen, sagte Friedl. Der Österreicher betonte: "Es geht darum, dass du in unserer Situation und für die letzten fünf Spiele das Ego und das Interesse der einzelnen Spieler in den Hintergrund rücken musst. Es geht darum, dass die Mannschaft funktioniert". Es sei "nicht in Ordnung, die Mannschaft so hängenzulassen und gar nicht erst mitzureisen".