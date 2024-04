Gladbach-Pleite hat bittere Folgen

Die 1:2-Niederlage von Mönchengladbach im Borussia-Duell mit Dortmund hat für die Fohlen weitere negative Folgen. Nicht nur in der Tabelle, wo der Tabellen-16. Mainz 05 mit dem vierten ungeschlagenen Spiel in Folge nur noch fünf Punkte von den Gladbachern entfernt ist, sondern weil das Lazarett nach dem Spiel prall gefüllt ist.

Besonders bitter ist dabei die Verletzung von Jordan Sibatcheu. Der Stürmer, der aktuell von Union Berlin ausgeliehen ist, stand gerade einmal zehn Minuten auf dem Feld, als er in der 85. Minute schon wieder runter musste. Als er einem langen Ball von Innenverteidiger Nico Elvedi nachlief, grätschte Dortmunds Nico Schlotterbeck den Ball weg.

Jordan blieb in dieser Situation nach einem langen Ausfallschritt auf dem Boden liegen und fasste sich sofort an den Oberschenkel. Nach einer längeren Behandlungspause musste er wieder runter und wurde noch auf der Bank am linken Oberschenkel bandagiert.