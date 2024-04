Heftiger Hamman-Vorwurf gegen Bayern! Tuchel reagiert bemerkenswert

FC Bayern: Tuchel reagiert auf Hamann-Vorwurf

Allerdings wurde auch Thomas Müller in der Mixed Zone mit Hamanns These konfrontiert. „Wenn man das Wort könnte benutzt, kann man danach alles sagen und es ist immer richtig“, stichelte er in Richtung von Ex-Nationalspieler Hamann. Glaubst du also nicht, dass es an zu wenig Training liegt, wurde Müller nochmal gefragt: „Es KÖNNTE an allem liegen“.