Köln jubelt nach Last-Minute-Sieg - aber Sorgen um Stürmer

Was ein irres Finale des 1. FC Köln! Der abstiegsbedrohte Verein hat sich drei immens wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib geholt.

„Es ist wirklich schwer, was zu sagen, das war ein Wahnsinnsfinish für uns“, meinte Geschäftsführer Christian Keller bei Sky: „Wir waren fast weg, und auf einmal bist du wieder voll in der Verlosung. Die Mannschaft hat das verdient, es ist wenig für uns gelaufen in dieser Saison.“