Bayern-Trainer? Jetzt spricht Ralf Rangnick!

Rangnick: Nur dann würde ich über Bayern nachdenken

Rangnick erklärte weiter: „Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen.“ Einen solchen Grund gäbe es erst, wenn die „Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?“

Rangnick wurde konkret gefragt, ob er seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag als Österreichs Nationaltrainer erfüllen werde: „Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zuallererst mit dem ÖFB besprechen.“ Der Verband selbst hatte am Dienstag auf das bestehende Vertragsverhältnis mit Rangnick verwiesen.

Ob ein Engagement bei Bayern Einfluss auf die EM haben würde? Er wolle sein Team optimal auf die im Sommer stattfindende EM in Deutschland vorbereiten, meinte Rangnick: „Es wird nicht deshalb besser spielen, nur weil ich sage: Ich bin noch definitiv die nächsten vier Jahre hier.“

Finanzielle Aspekte spielen für den 65-Jährigen in der Frage nach seiner Zukunft keine Rolle: „Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein? Das treibt mich an. Wenn mich das einmal nicht mehr antreibt, ist es Zeit, in Rente zu gehen.“