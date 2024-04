Keine Champions-League-Quali? Effenberg warnt FC Bayern vor Super-GAU

Der FC Bayern erlebte am Samstagnachmittag in Heidenheim ein Desaster. Beim Aufsteiger verlor der Rekordmeister trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 . In der Tabelle liegen die Münchner zwar immer noch auf Rang zwei, der drittplatzierte VfB Stuttgart ist inzwischen aber bereits punktgleich.

„Die Möglichkeit besteht, wenn sie nun so weiterspielen, dass sie noch tiefer sinken. Sie haben noch sechs Spiele vor der Brust, die Gefahr ist da. Leipzig hat gewonnen, Stuttgart ist punktgleich und unglaublich stabil“, so der frühere Bayern-Profi.

Effenberg will Schuld nicht nur beim Trainer suchen

Die Schuld beim Trainer suchen will Effenberg dabei nur bedingt. „Die Spieler sind auch verantwortlich, ich bin kein Fan davon, immer auf den Trainer zu gehen. Früher haben die Bayern so etwas runtergespielt bei einer 2:0-Führung. Du siehst die totale Verunsicherung. Nun stellt sich die Frage: Wie soll das denn gegen Arsenal funktionieren in der Champions League? Es aber nur am Trainer festzumachen, ist nicht fair.“