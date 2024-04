Keita-Strafe nach Eklat! Werder suspendiert Mittelfeld-Star bis Saisonende

Wie der Bundesliga-Klub am Dienstagmittag bekanntgab, wird der Mittelfeldspieler bis zum Ende der Saison suspendiert. Bedeutet: Keita wird fortan weder mit der ersten Mannschaft trainieren, noch sich in der Kabine der Profis aufhalten.

Suspendiert! Bremens Fritz wird deutlich

Und fügte an: „Wir benötigen in dieser Phase der Saison den vollen Fokus auf die ausstehenden Spiele und ein Team, das ganz eng zusammensteht. Daher waren unsere Maßnahmen alternativlos.“

Stattdessen blieb der 28-Jährige zu Hause, was auch große Irritationen seiner Teamkollegen nach sich zog. So hatte sich unter anderem Marvin Ducksch zu dem Vorfall geäußert.

Keita bezieht Stellung nach Eklat

Keita hatte in einem Statement bei Instagram während der Partie der Bremer in Leverkusen Stellung bezogen, war dabei aber nur indirekt auf sein Fernbleiben eingegangen.

„Seit dem ersten Tag, an dem ich bei diesem großartigen Verein unterschrieben habe, habe ich immer selbstlos und professionell gearbeitet. Mein einziger Wunsch war es immer, dem Verein zu helfen und den vielen Fans Freude zu bereiten, vor allem in einer Zeit, in der die Ergebnisse nicht so sind, wie wir es uns wünschen“, so der zu Saisonbeginn geholte Routinier aus Guinea, der zuletzt immer wieder von Verletzungen geplagt war.