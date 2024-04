Louis van Gaal: Wegen Bayern-Stürmer flossen Tränen

Anfang des Jahrtausends sorgte ein junger deutscher Stürmer für Furore in der Bundesliga . Aus der eigenen Jugend gekommen, schoss sich Mario Gómez in die Herzen der Fans vom VfB Stuttgart und stieg dort bis zum Nationalspieler auf. Unvergessen bleibt sein „Penis-Tor“ , das er 2007 gegen den FC Bayern und Torhüter Oliver Kahn erzielte.

Doch zwei Jahre später wechselte er selbst zum Rekordmeister. Dort traf er auf den Trainer Louis van Gaal, mit dem er zunächst gar nicht zurechtkam - das fing direkt am ersten Tag an.

„Er kommt in die Kabine, schüttelt mir die Hand, ich sage Hallo - und dann lässt er meine Hand zehn Sekunden nicht mehr los und schaut mir in die Augen. Und ich denke schon: Was will er jetzt?“, schildert Gómez im Bild-Podcast Phrasenmäher. Danach habe der Trainer zu ihm gesagt. „Hallo, ich bin Louis van Gaal. In Holland begrüßen wir uns mit dem Namen!“