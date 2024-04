Marco Reus steht beim BVB vor einem unglücklichen Ende

Marco Reus befindet sich in einer schwierigen Situation. Auf der einen Seite würde er sich gerne für einen neuen Vertrag beim BVB empfehlen, auf der anderen Seite bekommt er dafür kaum Einsatzzeit. Dem Offensivspieler droht ein Abgang durch die Hintertür.

Darüber diskutieren SPORT1 -Reporter Manni Sedlbauer und BVB-Reporter Oliver Müller in einer neuen Ausgabe des SPORT1 -Podcasts „ Die Dortmund-Woche “.

Zweifacher Fußballer des Jahres in Deutschland, dreifacher Spieler der Saison, Vereinsikone. „Dass er einer der besten Offensivspieler ist, die Deutschland jemals hatte, ist für mich unbestritten“, meint SPORT1 -Reporter Manni Sedlbauer, ergänzt aber: „In den letzten Wochen hat er es nicht geschafft, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Dafür fehlen ihm aber auch die Spielminuten.“

BVB-Star Reus muss sich Beispiel an Julian Brandt nehmen

In den vergangenen acht Partien stand Reus nur ein einziges Mal in der Startelf, dreimal saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Auch am vergangenen Wochenende bei Borussia Mönchengladbach bekam der 34-Jährige, trotz großer Rotation (sechs Veränderungen im Vergleich zum Spiel gegen Atlético), keine Einsatzzeit.