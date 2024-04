Matthäus über Hoeneß: "Ich wäre stinksauer"

Bayern-Patron Hoeneß hatte Tuchel vorgeworfen, keine jungen Spieler entwickelt und stattdessen stets nach Zukäufen gerufen zu haben. "Vielleicht wird er auch falsch informiert, vielleicht erfährt er auch was und verpasst es, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen", rätselte Matthäus über das Störfeuer aus den eigenen Reihen vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).