"Mit einem Ball wurden drei Spieler ausgespielt": Heidenheim-Profi kritisiert Bayern-Abwehr

Es war der finale K.o. für den FC Bayern . Im Spiel gegen Heidenheim kassierte der Rekordmeister in der 79. Minute den dritten Gegentreffer, die 2:3-Pleite beim Aufsteiger war besiegelt.

Omar Traoré hatte den Ball mit Tempo nach vorne gebracht und mit einem Pass auf Marvin Pieringer riesige Löcher in die Bayern-Abwehr gerissen. Pieringer wiederum löste eine Zwei-gegen-Eins-Situation in der Folge mit einem Pass auf Tim Kleindienst, der aus elf Metern in das linke Eck einschoss.