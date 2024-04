Nächster Bayern-Kandidat raus: Emery verlängert wohl

Der Spanier Unai Emery wird seinen Vertrag bei Aston Villa laut übereinstimmenden Medienberichten bis 2027 verlängern. Zuerst hatte das Portal The Athletic die bevorstehende Vereinbarung mit dem Tabellenvierten der Premier League vermeldet.

Emery führte den Abstiegskandidaten noch auf Platz sieben und in die Conference League, in der Aston Villa im Halbfinale auf Olympiakos Piräus trifft. In der Liga ist der Europapokalsieger der Landesmeister von 1982 aktuell Vierter und damit klar auf Champions-League-Kurs.