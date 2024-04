Raus aus der Abstiegszone: Mainz hat Klassenerhalt im Visier

Der FSV Mainz 05 steht erstmals seit dem zweiten Spieltag nicht auf einem der drei letzten Plätze und darf mehr denn je vom Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga träumen. Die seit Wochen formstarken Rheinhessen holten im Sonntagabendspiel ein 1:1 (1:1) beim SC Freiburg.

Jonathan Burkardt (40.) traf für die Mannschaft von Coach Bo Henriksen, die seit fünf Partien nicht verloren hat und in diesem Zeitraum 11 der 15 möglichen Punkte holte. Obwohl die Mainzer seit mehr als einem Jahr auf einen Auswärtssieg warten, kletterten sie auf Platz 15. Der FSV hat den punktgleichen VfL Bochum aufgrund der besseren Tordifferenz überholt.

"Es ist ein bisschen verzwickt. Ich muss eigentlich ein zweites Tor machen", sagte Gregoritsch bei DAZN: "Am Ende ist das 1:1 okay." Auch nach Ansicht Burkardts "müssen wir zufrieden sein".

Die 34.300 Zuschauer mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. Gregoritsch verwertete per Kopf eine Flanke von Ritsu Doan. Mit seinem siebten Saisontor setzte der Österreicher seine kuriose Serie fort: Schon in seinen drei Partien im SC-Trikot zuvor gegen Mainz war Gregoritsch an allen vier Freiburgern Treffer beteiligt (zwei Tore, zwei Vorlagen).