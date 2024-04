"Redet viel, kritisiert viel, schimpft viel" - BVB-Boss Watzke über Sammer, Klopp, Robben & das eigene Image

In seiner Funktion als Geschäftsführer von Borussia Dortmund hat der 64-Jährige im Podcast „Spielmacher – Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360Media“ nun auch zu seiner persönlichen Situation beim BVB, Erzrivale Schalke 04 und Ex-Trainer Jürgen Klopp Stellung bezogen.

„Ich weiß, dass Jürgen (hört nach dem Saisonende beim FC Liverpool auf, Anm. d. Red.) Pause machen will. Und die hat er auch verdient. Wenn einer 24 Jahre nonstop bei nur drei Vereinen Trainer ist, auf die Art wie Jürgen das macht, nämlich dass er alles da reinfegt, was es gibt, dann muss man auch akzeptieren, wenn er sagt, dass er ein Jahr Pause machen will.“

Klopps Entscheidung müsse „man einfach akzeptieren. (…) Er hat dem Fußball schon so viel gegeben, das werden Millionen andere niemals schaffen.“

Watzke: „Werde das auch nicht mehr ewig machen“

Über die Intensität seines eigenen Doppel-Jobs, in Zuge dessen Watzke auch bei den Schwarz-Gelben 2025 als Vorsitzender der Geschäftsführung aufhören wird, meinte der Routinier mit Blick auf seine Aufgaben beim DFB: „So was kannst du nicht lange machen. Ich mache das jetzt zwei Jahre und werde das auch nicht mehr ewig machen. Das hältst du nicht durch.“

Es sei „von der Belastung her die absolute Grenze. (…) Du musst sehen, dass du genug Schlaf kriegst. Du brauchst ein stabiles Umfeld und solltest auf Urlaub verzichten - den schaffst du nämlich nicht mehr in deinen Terminkalender reinzuquetschen. Und du solltest idealerweise auch wenig Alkohol trinken, sonst hältst du das nicht durch.“

Watzke spricht über harten Gesichtsausdruck

„Wenn du Spiele als reiner Fan siehst, dann schaust du auf den Ball, was da passiert. Ich versuche aber das Spiel so anzuschauen, dass ich die komplette Situation dann vor Augen habe: Wo droht Gefahr? Wo hätte man Gefahr erzeugen können? Das lässt meine Gesichtszüge immer etwas härter erscheinen“, fügte der BVB-Boss an.