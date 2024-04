"Deshalb haben wir diesen blödsinnigen Slogan abgeschafft": Watzke-Klartext auch zu Nagelsmann

Hans-Joachim Watzke wünscht sich Julian Nagelsmann auch nach der Heim-EM weiter als Bundestrainer - und verrät zudem, dass sein BVB einst heftig an dem 36-Jährigen baggerte.

Was die denkbaren Gespräche mit Nagelsmann hinsichtlich einer Fortsetzung der Zusammenarbeit angeht, ergänzte Watzke in seiner Funktion als Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bunds: „Ich halte mich da ein bisschen raus, damit niemand sagt, ich hätte da Einfluss genommen. Aber mein Wunsch ist, dass der DFB jetzt mit ihm spricht.“

Nagelsmann habe eine klare Vorstellung, „wie man Fußball spielen sollte. Er ist sehr konzeptionell, er hat den richtigen Mix. Er war in Hoffenheim, er war in Leipzig, er war bei Bayern - Julian hat bis jetzt an jeder Stelle Erfolg gehabt.“