FC Bayern: Vielsagender Nebensatz bei Tuchels heftiger Reaktion auf Hoeneß

Die fassungslose Reaktion von Trainer Thomas Tuchel auf die Kritik von Uli Hoeneß ist in aller Munde - und sie lässt auch in einem Nebensatz tief blicken.

Vielsagendes Detail: Tuchel nennt den Ehrenpräsidenten Hoeneß „unseren Boss“ - was er eigentlich längst nicht mehr ist: Vorstandschef ist Jan-Christian Dreesen, Sportvorstand Max Eberl, Präsident Herbert Hainer. Die gefühlte Wahrheit ist bei Tuchel offenbar eine andere - dass er seine Wahrnehmung so ausspricht ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die Bayern zu sehr von Hoeneß geprägt sehen.

An Hoeneß' Kritik an Tuchel haben am Samstag auch die TV-Experten Didi Hamann und Lothar Matthäus scharfe Kritik geübt.