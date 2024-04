Unfassbare Serie von Bayern-Star gerissen

Für den FC Bayern ist am Sonntag um 19:21 Uhr eine elf Jahre lange Serie gerissen. Erstmals seit der Saison 2011/12 ist man nicht Deutscher Meister. Der Titel geht stattdessen nach Leverkusen. Für einen Bayern-Star ist es sogar die erste Saison seiner gesamten (!) Profikarriere, in der er keine Meisterschaft feiert.

2016 ist Kingsley Coman zum deutschen Rekordmeister gewechselt und hat seitdem immer den Titel in der Bundesliga gewonnen. Doch schon davor kannte er nichts anderes als den ersten Platz. In seinen ersten beiden Jahren bei Paris Saint-Germain holte er die französische Trophäe „Hexagoal“, mit Juventus Turin folgten daraufhin zwei Serie-A-Titel.

Da die Münchner auch am Anfang der Saison den Supercup gegen RB Leipzig verloren haben und im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde am Drittligisten FC Saarbrücken gescheitert sind, haben sie alle Chancen auf einen nationalen Titel verspielt.