Wahnsinn im Aufstiegsrennen: Elfmeter-Drama und 7-Tore-Spektakel

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen an Boden verloren, auch der Nachbar FC St. Pauli patzte, Holstein Kiel kann dagegen langsam für die Bundesliga planen: An der Tabellenspitze der 2. Liga hat sich am 29. Spieltag die Spreu vom Weizen getrennt. Großer Verlierer ist der HSV, der nach einem 2:2 (0:2) beim 1. FC Magdeburg schon drei Punkte Rückstand auf den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf aufweist.