Wilde Schlussphase in Bochum: Pechvogel jubelt nach Wahnsinns-Eigentor

Keven Schlotterbeck trifft hinten und vorne: Der VfL Bochum hat unter dem neuen Trainer Heiko Butscher einen Sturz auf den Relegationsrang verhindert. Die Bochumer trennten sich 1:1 (0:0) vom 1. FC Heidenheim und liegen somit weiterhin auf Platz 15 der Tabelle, warten aber auch nach der Trennung von Thomas Letsch seit sieben Spielen auf einen Sieg. Im Mittelpunkt stand der Verteidiger Schlotterbeck, der erst mit einem absurden Eigentor den Rückstand verschuldete (81.), dann nach einer Ecke den Ausgleich per Kopf erzielte (90.).

24.414 Fans sahen eine Partie zweier kampfstarker Teams, in der EM-Kandidat Jan-Niklas Beste den FCH in Führung brachte (43.) - das Tor wurde jedoch nach VAR-Eingriff wegen Handspiels aberkannt. Genau wie Takuma Asanos vermeintlicher Treffer für den VfL (63.), weil Anthony Losilla vorher ein Foul begangen hatte.

Deja-vu für Schlotterbeck: „Es ist fürchterlich...“

Besonders kurios: Schlotterbeck hatte in dieser Saison bereits gegen den FSV Mainz 05 ein Eigentor erzielt, nur um anschließend ins „richtige“ Tor zu treffen. Nach einem Eigentor in der 59. Minute erzielte er beim 2:1-Erfolg über die Mainzer schließlich noch den Siegtreffer (82.) - ebenfalls nach einer Ecke, ebenfalls per Kopf.