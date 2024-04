Zidane zum FC Bayern? Ex-Boss Reschke warnt

Reschke wird deutlich: „Problematisch“

Für den 66-Jährigen, von 2014 bis 2017 in München Technischer Direktor, ist die Personalie Zidane „problematisch, weil alles, was in der Kommunikation dann über einen Dolmetscher geht. Gerade in so einem sensiblen Gebilde wie beim FC Bayern München sehe ich das schon schwierig“.