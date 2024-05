Bundesliga heute: Frankfurt - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Im heutigen Bundesliga-Spiel trifft Eintracht Frankfurt auf Bayer 04 Leverkusen. Eintracht Frankfurt hat eine beeindruckende Heim-Siegesserie gegen Leverkusen, mit fünf aufeinanderfolgenden Siegen. Dies ist die längste Heim-Siegesserie, die die Eintracht derzeit gegen ein anderes Team in der Bundesliga aufweist. Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Duell das am häufigsten ausgetragene in der Bundesliga ist, ohne jemals 0:0 zu enden. Leverkusen-Coach Xabi Alonso wird aufgrund seiner vierten Gelben Karte in dieser Saison fehlen.

Ungebrochene Siegesserie und beeindruckende Leistungen

Bayer 04 Leverkusen hat in den ersten 31 Spielen dieser Bundesliga-Saison eine beeindruckende Leistung gezeigt, indem sie ungeschlagen blieben. Dies ist ein laufender Bundesliga-Rekord. Leverkusen hat auch in dieser Saison durch seine acht Tore ab der 90. Minute bereits neun Punkte geholt, was ebenfalls einen neuen Bundesliga-Rekord darstellt. Zudem hat Leverkusen die meisten Tore nach Standards in dieser Saison erzielt, was sie mit dem FC Bayern teilen. Leverkusen‘s Alejandro Grimaldo hat in dieser Saison 13 Assists gegeben, was einen neuen Vereinsrekord darstellt.

Eintracht Frankfurt: Heimstark und bereit für die Herausforderung

Auf der anderen Seite hat Eintracht Frankfurt nur eines der letzten 25 Bundesliga-Heimspiele verloren und ist in den letzten neun Heimspielen ungeschlagen geblieben. Trotz der Tatsache, dass sie in dieser Saison die wenigsten Schüsse in der Liga abgegeben haben, haben sie bewiesen, dass sie eine ernsthafte Herausforderung für jedes Team darstellen können. Leverkusens Lukas Hradecky, der seine ersten 101 Bundesliga-Spiele für Eintracht Frankfurt absolvierte und mit der SGE 2018 den DFB-Pokal gewann, steht vor seinem 292. Bundesliga-Spiel und würde damit Yann Sommer als ausländischen Rekordtorhüter der Bundesliga-Geschichte ablösen. Es bleibt abzuwarten, ob Leverkusen seine beeindruckende Leistung fortsetzen kann oder ob Eintracht Frankfurt seine Heim-Siegesserie fortsetzen wird.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

1. Liga heute: Wo wird SGE gegen B04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

