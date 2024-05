Bundesliga heute: Union - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Das heutige Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum 1848 verspricht eine spannende Begegnung zu werden. Beide Teams haben in der Vergangenheit ihre Stärken und Schwächen gezeigt und sind bereit, alles auf dem Platz zu geben. Das Spiel findet am 05.05.24 (Sonntag) um 15:30 Uhr statt.

VfL Bochum: Starke Leistung gegen Union Berlin

Der VfL Bochum hat in den letzten drei Bundesligaspielen gegen Union Berlin sieben Punkte geholt, nachdem die ersten beiden Bundesliga-Duelle 2021/22 noch verloren gingen. An der Alten Försterei ist Bochum jedoch seit Juli 2013 sieglos und hat seitdem nur einen Punkt aus sieben Pflichtspielen bei Union geholt. Kevin Stöger, der beim 3:2 gegen Hoffenheim seinen ersten Doppelpack im 145. Bundesligaspiel schnürte und erstmals einen Freistoß direkt verwandelte, wird sicherlich ein Spieler sein, auf den es zu achten gilt. Allerdings hat er seine letzten acht Bundesliga-Tore alle zu Hause erzielt, sein letztes Auswärtstor gelang ihm am 16. April 2023 per Elfmeter bei Union Berlin.