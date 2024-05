Bundesliga: Zeichen bei BVB-Star stehen auf Abschied

Eine Saison zum Vergessen! Für Sébastien Haller lief diese Spielzeit alles andere als rund. Geprägt war sein Jahr von einem Hoch und zahlreichen Tiefpunkten – begleitet von der ständigen Hoffnung auf eine Leistungsexplosion. Der BVB zeigte sich bislang geduldig, doch nach SPORT1-Infos stehen die Zeichen im Sommer auf Abschied.

Vor zwei Jahren wechselte der Ivorer nach Dortmund. Der BVB überwies damals 31 Millionen Euro an Ajax Amsterdam und stattete Haller mit einem lukrativen Vertrag aus. Um die acht Millionen Euro pro Jahr streicht der 29-Jährige ein. Der Plan damals: Haller sollte der Nachfolger des gerade abgewanderten Erling Haalands werden. Doch diese Fußstapfen konnte er nicht im Ansatz ausfüllen.

An seine erfolgreiche Bundesliga-Zeit bei Frankfurt (33 Tore in 77 Spielen) und seine eindrucksvolle Quote bei Ajax Amsterdam (alle 83 Minuten ein Tor) konnte er nicht anknüpfen.

Pechvogel Haller - Hodenkrebs, Elfmeter-Trauma, Verletzungen

Auch oder vor allem wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung. Seit seiner Diagnose im Sommer 2022 erreichte er nie wieder sein Leistungsniveau vergangener Tage. Und trotzdem kämpfte sich der Ivorer zurück, gab sein mehr als emotionales Comeback und spielte im vergangenen Jahr eine starke Rückrunde. Seine Formkurve zeigte stark nach oben - bis zum letzten Spieltag der vergangenen Saison.

Das Trauma des verschossenen Elfmeters gegen Mainz, der auch ein Grund für die verpasste Meisterschaft war, hing ihm lange nach.

Sébastien Haller wird den BVB wohl verlassen

In der kürzlich abgelaufenen Bundesliga-Saison kam er auf mickrige 13 Einsätze (null Tore). Lediglich im Pokal (zwei) und in der Champions League (wichtiges Tor im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid) konnte er sich in die Torschützenliste eintragen. Haller enttäuscht - auch weil sein Körper ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht.

Hallers einziger Höhepunkt: Der Gewinn des Afrika-Cups

Durch seine Sprunggelenksverletzung verpasste Haller beim BVB und in der Nationalmannschaft insgesamt 18 Spiele. Und trotzdem reiste er zum Afrika-Cup und schrieb Anfang des Jahres Geschichte. Beim Triumph der Elfenbeinküste wurde der Stürmer im Finale zum Helden einer ganzen Nation. Zurück in Dortmund zwang ihn seine nie auskurierte Verletzung erneut zur Pause.

Borussia Dortmund ist bereits auf der Suche nach Verstärkung. Haupttransferziel: Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Der BVB ist beim Poker um den viel umworbenen Stürmer in der Pole Position. Und selbst, wenn es am Ende doch nicht Guirassy werden sollte, soll definitiv ein Angreifer nach Dortmund kommen. Denn weder Haller noch Youssoufa Moukoko stellten in dieser Spielzeit ernsthafte Alternativen für Dauerspieler Niclas Füllkrug dar.

