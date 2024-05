"Das ist schon skandalös!" Emotionale BVB-Diskussion im Doppelpass

Franz zeigte sich vor allem verwundert, dass Dortmund besonders gegen Mainz das Spiel so hergeschenkt hat. Immerhin verlor der BVB genau in dieser Paarung am letzten Spieltag der vergangenen Saison die Meisterschaft. „Ich als Spieler hätte gesagt: Wir gehen da raus und schießen die im Idealfall in die zweite Liga. Das war letztes Jahr so ein Messerstich. Da haben die Mainzer das gemacht, was man eigentlich jetzt von Dortmund erwartet hätte“, meinte der ehemalige Fußballer.