Echte Gänsehaut! Der perfekte BVB-Abschied für Marco Reus

Perfekter hätte der Abschied von seinem Wohnzimmer für Marco Reus nicht laufen können: Tor, Vorlage, Bad in der Menge, Flug durch die Luft - die scheidende Vereinslegende durfte bei der Gala gegen Darmstadt 98 (4:0) unzählige Momente in sich aufsaugen.

Besonders der Gang auf die Südtribüne, mitten hinein in die treuesten der treuen BVB-Fans, sorgte für eine ganz besondere Szene. Echte Gänsehaut.

„Ich habe mich bedankt, für wunderschöne Jahre, für den Support, den sie mir gegeben haben - nicht nur in Höhen, sondern auch Tiefen. Ich habe mich bedankt, dass sie trotzdem immer an meiner Seite gestanden und mich unterstützt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Das gibt es nur in Dortmund“, berichtete ein gefasster, aber sichtlich ergriffener Reus hinterher bei Sky.