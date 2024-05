FC Bayern: Das steckt hinter Eberls Transferansage

Am Donnerstag war es endlich so weit: Der FC Bayern München präsentierte auf einer offiziellen Pressekonferenz Vincent Kompany als neuen Cheftrainer und Nachfolger von Thomas Tuchel.

Eberl-Ansage weckt Erinnerungen

Der Blick in die Geschichte lässt sogar Erinnerungen an Uli Hoeneß und dessen berühmte These aus dem STAHLWERK Doppelpass wach werden. „Wenn Sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben“, kündigte der heutige Ehrenpräsident im Februar 2019 mit Blick auf eine geplante Sommer-Transferoffensive an.