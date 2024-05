FC Bayern: Hängepartie um Davies - Kompany soll Antwort liefern

In seinen ersten Statements als neuer Bayern-Trainer hat Vincent Kompany auch gesagt, was er von seinen Schützlingen erwartet. „Ich mag Spieler, die mutig am Ball sind“, sagte der Belgier.

Poker um Davies stockt

Durch den Kanadier sind die Planungen der Münchner auf der Linksverteidiger-Position aktuell ins Stocken geraten. Sein Vertrag läuft 2025 aus, entsprechend will der Verein unbedingt diesen Sommer wissen, ob Davies diesen verlängert oder nicht. Schon länger ist das Problem: Der 23-Jährige will bei den Bayern zu den Topverdienern aufsteigen, also rund 20 Millionen Euro im Jahr kassieren. Der deutsche Rekordmeister will aber „nur“ maximal 13 Millionen zahlen.