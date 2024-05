FC Bayern: Verwirrtaktik in der Trainerfrage?

Nach dem 2:2 gegen Real Madrid bestimmte natürlich nicht nur der Sport die Themenlage beim FC Bayern . Die Trainerfrage ist weiterhin offen, Ralf Rangnick ist heißester Kandidat. Doch die Bosse des Rekordmeisters senden unterschiedliche Zeichen in die Fußballwelt.

Während sich Präsident Herbert Hainer in der Mixed Zone zuversichtlich äußerte, gar von „guten Gesprächen“ berichtete, hielt sich der Mann, der vor allem mit der Trainersuche betraut ist, konsequent zurück.

Eberl bleibt gelassen

So entwickelte sich zwischen Max Eberl und SPORT1 -Chefreporter Stefan Kumberger ein geradezu kurioser Wortwechsel . Auf die Frage, ob es Kontakt zwischen ihm und dem Österreichischen Fußball-Verband (ÖFB) gegeben habe, verneinte der Sportvorstand und ergänzte auf Nachfrage, dass das auch für Sportdirektor Christoph Freund und den gesamten Klub gelte.

Es wirkt ein wenig riskant, wie der FC Bayern hier vorgeht. Natürlich müssen sich die Verantwortlichen zuerst mit Rangnick einigen, um dann mit den Österreichern eine Basis für intensive Gespräche zu haben. Dass man aber offenbar in Wien noch nicht einmal vorgefühlt hat, überrascht dann doch. Eberl, der Taktiker.

Österreicher wollen kämpfen

SPORT1 -Informationen zufolge macht sich in der ÖFB-Zentrale Kampfeslust breit. Wie bereits berichtet, möchte man für Rangnick eine Ablöse zwischen 10 und 15 Millionen Euro kassieren. Hauptargument der Österreicher: Für Julian Nagelsmann zahlte der FC Bayern einst 25 Millionen Euro – und Rangnick sei ja quasi dessen Lehrmeister.

Ein Bericht der Bild stößt in der Alpenrepublik dabei auf Unverständnis. Demnach wollen die Bayern in Sachen Ablöse deutlich im einstelligen Millionenbereich bleiben und erhoffen sich von ÖFB-Seite ein gewisses Wohlwollen. Schließlich sei es Freund gewesen, der dem Verband einst Rangnick vermittelt hatte. Eine Sichtweise, die in der österreichischen Zeitung Kurier als „naiv“ bezeichnet wird.