FC Bayern: Kompany? "Hat einen faden Beigeschmack"

Endlich hat der FC Bayern seinen neuen Trainer gefunden. Der Belgier Vincent Kompany hat am Mittwoch einen Dreijahresvertrag bei den Münchnern unterschrieben. Der frühere Profi des Hamburger SV und Manchester City, der zuletzt den englischen Premier-League-Absteiger FC Burnley trainiert hatte, stellte sich mit einem „Servus“ als neuer Coach des Rekordmeisters in einem kurzen Video vor. „Es ist ein Privileg und eine Ehre“, sagte Kompany auf Englisch in dem Clip, den die Bayern auf ihren Vereinskanälen verbreiteten.