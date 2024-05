Premier League: So reagiert Burnley auf Kompanys Abgang zum FC Bayern

Die Trainer-Saga des FC Bayern hat ein Ende! Wie die Münchner am Mittwoch offiziell bekannt gaben, wird Vincent Kompany neuer Cheftrainer an der Säbener Straße. Der Belgier unterschrieb in München einen Dreijahresvertrag bis 2027 und soll Donnerstag um 11 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.

Kompany kommt von Premier-League-Absteiger Burnley, der den Abgang des ehemaligen Innenverteidigers sehr bedauert. „Wir können bestätigen, dass der Burnley Football Club eine Vereinbarung getroffen hat, die es Vincent Kompany ermöglicht, Turf Moor zu verlassen. Ursprünglich waren wir zuversichtlich, unseren Trainer halten zu können, aber die veränderte Dynamik der Situation machte dies unmöglich“, schrieb der Klub auf seiner Vereinsseite.

Kompanys Vertrag bei dem Klub aus dem Norden Englands lief noch bis 2028. Die Ablösesumme soll bei 10,5 Millionen Euro plus Boni liegen.

Burnley respektiert Kompanys Wechselwunsch

Kompany schloss sich den „Clarets“ 2022 in der zweiten englischen Liga an und stieg umgehend in die Premier League auf. Nach nur einer Saison im Oberhaus musste Burnley wieder den Gang in die Championship antreten. Der Klub könne Kompanys Entscheidung, Cheftrainer beim FC Bayern werden zu wollen, nachvollziehen.

