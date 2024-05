Kompany-Deal fix? Bayern hat wohl seinen neuen Trainer

Vollzug bei Vincent Kompany ? Nach Informationen von Sky und Transfer-Journalist Sacha Tavolieri steht der Deal des FC Bayern mit dem Belgier kurz vor dem Abschluss. So soll sich der Rekordmeister auch mit dem FC Burnley auf eine Ablöse in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro geeinigt haben.

Laut Sky fehlt nur noch Kompanys Unterschrift. Die Bayern sollen sich bereits seit Tagen mit dem 38-Jährigen einig sein. Zu klären waren nur noch letzte Details sowie die Ablöse an Burnley. Dort hat Kompany noch einen Vertrag bis 2028.

Bayerns Trainersuche wohl beendet

Der frühere ManCity-Kapitän - zwischen 2006 und 2008 auch für den Hamburger SV aktiv - hatte bei Burnley im Sommer 2022 übernommen. In der folgenden Saison führte er die Mannschaft aus dem Norden Englands in die Premier League. In der abgelaufenen Saison stieg er wieder ab.