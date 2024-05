Kompany voller Tatendrang: "Kann heute anfangen"

Der neue Trainer Vincent Kompany hat sich beim FC Bayern voller Tatendrang vorgestellt und wurde von den Bossen mit jeder Menge Vorschusslorbeeren empfangen. „Für mich kann die Saison auch heute anfangen, kein Problem“, sagte der 38-Jährige bei seiner Präsentation am Donnerstag in der Allianz Arena auf Deutsch .

"Aber", betonte Kompany, "ich kann keine ganze Pressekonferenz in Deutsch machen, keine Chance im Moment." Daher wechselte er auch immer wieder ins Englische. Sein Vorname, betonte er, werde allerdings französisch ausgesprochen. In seiner Zeit als Profi beim Hamburger SV habe dies aber "nie geklappt, das ist schwer auszusprechen für die Deutschen". Er lasse sich daher gerne "Vinnie" nennen.

Kompany ist „der Eine für alle“

Er sei nicht nur der Mann der sportlichen Führung, ergänzte er, sondern auch der Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Das habe ihm Hoeneß in einem Gespräch versichert.

Kompany war zuletzt beim FC Burnley in der englischen Premier League tätig. Der Nachfolger von Thomas Tuchel hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Er kam zunächst mit seiner Familie nach München und schaute sich vor seiner Vorstellung in der Arena schon mal die Kabinen und das Stadion genauer an.