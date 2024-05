Leverkusens Bürgermeister Richrath: "Einer der schönsten Momente meines Lebens"

Kurz nach der ersten Meisterfeier von Bayer 04 Leverkusen hat sich der Leverkusener Oberbürgermeister Uwe Richrath in einem Interview mit SPORT1 über die tolle Stimmung und die große Party in der BayArena geäußert.

„Absolut emotional. Ich war mittendrin im Stadion. Das ist ein historischer Moment. Einer der schönsten Momente meines Lebens. Ein großer Moment für den Verein und für die Stadt Leverkusen. Ich bin so dankbar, dass wir heute noch einmal zusammengekommen sind. Die Fans haben die Mannschaft nach vorne getragen“, sagte Richrath noch deutlich bewegt kurz nach dem Spiel.

„Wir sind mitten in der Platzgestaltung und werden das hinkriegen. Das war ein ganz toller Moment, als Xabi Alonso über den Zaun geklettert ist und die Fans ihn getragen haben, das macht Leverkusen aus, wir sind intensiv, aber auch sehr vorsichtig.“

Das ist Leverkusens Feierbiest

Der gebürtige Leverkusener verriet dann auch die weiteren Partypläne: Am Sonntag folgt der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Leverkusen, dann ein Konvoi durch die Stadt bis zum Stadion, und dann soll die große „Sause“ so richtig losgehen. Am liebsten natürlich mit zwei weiteren Titeln im Gepäck.