Neuer Bayern-Trainer schon im Anflug!

Der neue Bayern-Trainer ist im Anflug! Am Mittwoch wird Vincent Kompany zur Unterschrift seines Vertrags in München erwartet. Um 12.09 Uhr hob mit einer Verspätung von knapp 30 Minuten eine Privatmaschine in Manchester ab. Ziel: der Sonderflughafen Oberpfaffenhofen rund 30 Kilometer außerhalb Münchens.