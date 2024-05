Hartes Presse-Echo zu Rangnicks Absage: "Bayern haben niemanden, der sie liebt"

Während der FC Bayern auf seiner Trainersuche die nächste Absage eines Wunschkandidaten verkraften muss, ist die Freude in Österreich über den Verbleib von Ralf Rangnick als Nationaltrainer nicht nur bei den Fans riesig.

„Wenn das nicht ein Fußball-Märchen ist, was dann?“, schrieb der Kurier , nachdem der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) Rangnicks Verzicht auf die Nachfolge von Thomas Tuchel beim Rekordmeister bekannt gegeben hatte: „Die Europameisterschaft kann jedenfalls kommen.“

Rangnick-Verbleib eine „Sensation“

Nach der „Fußball-Sensation“ (Heute) und der „Überraschung schlechthin“ (Kleine Zeitung) könne gemeinsam mit „Erfolgstrainer“ Rangnick (Der Standard) „der volle Fokus nun endgültig auf die EM in Deutschland gerichtet werden“ (Salzburger Nachrichten) . Oder, wie es die Kronen-Zeitung ausdrückte: „JAAA! Ralf Rangnick bleibt unserem ÖFB-Team treu.“

Wenig zimperlich fiel auch das Echo in anderen Ländern aus. Die Gazzetta dello Sport schrieb in Italien beispielsweise: „Bayern, was für eine Seifenoper: Auch Rangnick lehnt die Bank ab.“