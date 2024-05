Spielt Heidenheim international? - Diese Konstellationen sind noch möglich

Die Bundesliga-Saison 2023/24 ist vorbei und dennoch sind noch nicht alle Entscheidungen gefallen. Für einige Klubs geht es derzeit immer noch um den Einzug ins internationale Geschäft.

SPORT1 beleuchtet den Kampf um die Startplätze in der Champions League, Europa League und Conference League im Detail und erklärt, wer sich wie für die internationalen Wettbewerbe qualifiziert.

Wer qualifiziert sich für das internationale Geschäft?

Grundsätzlich spielen der deutsche Meister, und die Teams auf Rang zwei bis vier in der kommenden Saison in der Champions League. Platz fünf berechtigt für den Einzug in die Europa League, während Platz sechs das Ticket für die Playoffs für die Conference League bedeutet.

Der 1. FC Heidenheim könnte in der kommenden Saison international spielen

Da in der aktuellen Saison, die deutschen Teams international besser abschnitten, als die Teams der anderen Top-Ligen, spielen in der kommenden Saison jedoch die ersten fünf Plätze der Bundesliga in der Champions League, Platz sechs in der Europa League und Platz sieben in den Playoffs der Conference League. Dadurch spielen derzeit folgende Teams international:

Bayer 04 Leverkusen (Champions League)

VfB Stuttgart (Champions League)

FC Bayern München (Champions League)

RB Leipzig (Champions League)

Borussia Dortmund (Champions League)

Eintracht Frankfurt (Europa League)

TSG Hoffenheim (Playoffs zur Conference League)

Wie kann sich die Platzierung noch ändern?

Da Borussia Dortmund im Champions-League-Finale und Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Finale stehen, kann sich jedoch noch einiges ändern. Sollte der BVB das CL-Finale gegen Real Madrid gewinnen, darf sich auch Eintracht Frankfurt auf Platz sechs über die Teilnahme an der Königsklasse freuen. Dafür würde die TSG Hoffenheim in die Europa League rutschen und der 1. FC Heidenheim würde in der kommenden Saison um den Einzug in die Conference League spielen.

Sollte zusätzlich Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Finale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen, spielen ebenfalls Platz eins bis sechs in der kommenden Saison in der Champions League, Platz sieben in der Europa League und Platz acht um den Einzug in die Conference League.

Wenn Leverkusen als deutscher Meister auch den DFB-Pokal gewinnt und der BVB gegen Real Madrid im CL-Finale verliert, spielen Rang eins bis fünf in der Champions League, die SGE und Hoffenheim in der Europa League und Heidenheim in den Playoffs der Conference League.

Kommt es jedoch anders als erwartet und Kaiserslautern gewinnt den DFB-Pokal und der BVB die Champions League, geht der zweite Europa-League-Platz nicht an Platz sieben, sondern an die Roten Teufel. Dadurch würde Hoffenheim in der Conference League spielen, während Heidenheim in der kommenden Saison nicht international spielen würde.

Gewinnt Kaiserslautern jedoch den Pokal und der BVB verliert gegen Real Madrid, spielen nur die Plätze eins bis fünf in der Champions League, die SGE auf Platz sechs und Pokalsieger Kaiserslautern in der Europa League sowie Hoffenheim in den Playoffs der Conference League.

Dies sind alle möglichen Szenarien

Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, BVB die Champions League:

Plätze 1 - 6: Champions League

Hoffenheim: Europa League

Heidenheim: Playoffs zur Conference League

Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal, BVB nicht die Champions League:

Plätze 1 - 5: Champions League

Frankfurt und Hoffenheim: Europa League

Heidenheim: Playoffs zur Conference League

FCK gewinnt den DFB-Pokal, BVB die Champions League:

Plätze 1 - 6: Champions League

Kaiserslautern: Europa League

Hoffenheim: Playoff zur Conference League

FCK gewinnt den DFB-Pokal, BVB nicht die Champions League: