Bundesliga: Profis wählen den Flop der Saison

Wie schon in den vergangenen Jahren haben zahlreiche Profis der Bundesliga in der traditionellen Spieler-Umfrage des kicker abgestimmt. In diesem Jahr beteiligten sich insgesamt 227 Fußballer des deutschen Oberhauses, wie immer anonym.

Florian Wirtz wurde zum Spieler gewählt, der am meisten beeindrucken konnte (51,1 Prozent). Dabei hatte der Leverkusen-Youngster einen riesigen Vorsprung vor Platz zwei - diesen belegte Teamkollege Granit Xhaka (7,5 Prozent).

Bei der Wahl zum Spieler, der sportlich am meisten enttäuschte, fiel die Entscheidung nicht so deutlich aus. Werder-Profi Naby Keita bekam mit 25,6 Prozent die meisten Stimmen - vor Niklas Süle (13,2 Prozent) und Dayot Upamecano (9,3 Prozent).

Nur fünf Mal lief der Mittelfeldspieler aus Guinea für die Norddeutschen in der Bundesliga auf. Die restliche Saison verpasste Keita größtenteils verletzt. Weil er am 29. Spieltag zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen nicht als Ersatzspieler mitreisen wollte, suspendierte ihn Werder zudem noch bis Saisonende. In Bremen besitzt Keita zwar noch einen Vertrag bis 2026, ob der Ex-Liverpooler auch nächste Saison an der Weser spielt, ist jedoch offen.

Europameister? Spieler tippen auf Deutschland

Einen besseren Eindruck hinterließ hingegen Alexander Nübel. Der Torhüter des VfB Stuttgart, der auch im deutschen EM-Kader steht, imponierte den abstimmenden Profis am meisten (30 Prozent). Jiri Pavlenka, der im Laufe der Saison durch Michael Zetterer im Tor von Werder Bremen ersetzt wurde, stand hingegen am anderen Ende der Rangliste (12,3 Prozent).

Als größter Gewinner unter den Cheftrainern wurde wenig überraschend Leverkusens Double-Coach Xabi Alonso ausgezeichnet (60,4 Prozent), Ex-Union-Trainer Nenad Bjelica schloss als größte Enttäuschung ab (18,1 Prozent).

Auch über die Bundesliga hinaus hatte der kicker den Profis Fragen gestellt: So wählte die Mehrheit Real-Superstar Vinícius Jr. als derzeit besten Offensivspieler der Welt. Aus deutscher Sicht erfreulich: Antonio Rüdiger gewann unter den Bundesliga-Profis die Wahl zum derzeit besten Defensivspieler der Welt (22,5 Prozent).