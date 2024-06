FC Bayern holt neuen Fitness-Boss - neue Rolle auch für Kathleen Krüger!

Der FC Bayern baut um: Nur einen Tag nach der Trennung von seinem langjährigen Fitnesstrainer Holger Broich stellte der deutsche Rekordmeister den neuen Mann vor: Walter Gfrerer wird „Head of Performance“ in München.

Der bisherige Athletiktrainer des VfL Wolfsburg soll „das Thema Athletik und Performance clubübergreifend verantworten“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Gfrerer wird damit nicht nur für die männlichen Profis, sondern auch für die FC Bayern Frauen sowie den Nachwuchs am FC Bayern Campus zuständig sein. Der 51-Jährige aus Österreich war vor seiner Station in Wolfsburg auch schon als Performance Manager bei der AS Monaco sowie als Konditionscoach bei RB Salzburg tätig.