FC Bayern: Musiala spricht sich für Vertragsverlängerung aus

Musiala fit - und erstaunlich gelassen

Ohnehin liegt der Fokus des 21-Jährigen derzeit auf der anstehenden Europameisterschaft mit dem DFB-Team. Nach seinen körperlichen Problemen am Ende der Bayern-Saison ist er gut erholt, wie er betonte.

„Seit dem Spiel gegen Real Madrid habe ich mich wirklich geschont und meinem Knie eine Pause gegönnt. Ich fühle mich gut“, sagte der Offensivspieler: „Ich will in den Freundschaftsspielen wieder in den Rhythmus kommen. Ich fühle mich gut und fit, und ich hatte auch gegen die Ukraine das Gefühl, dass ich fit bin.“