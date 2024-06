Zukunft beim FC Bayern? Kimmich wird deutlich - und spricht über Kompany

Nationalspieler Joshua Kimmich sieht bei der Planung seiner Zukunft keine Eile geboten. „Die Situation für mich ist ja nicht ungewiss, sondern ganz klar: Ich habe noch ein Jahr Vertrag“, sagte der Profi von Bayern München am Samstag im EM-Quartier der DFB-Auswahl in Herzogenaurach.

Kimmich: Zukunft hängt auch von Bayern ab

Seine Zukunft in München, betonte der 29-Jährige, hänge allerdings "nicht nur von mir ab, es wird auch die Frage sein: Was möchte der Verein?" In diesem Zusammenhang freue er sich, "dass wir einen neuen Trainer gefunden haben. Es ist schön, dass wir eine Baustelle weniger haben."