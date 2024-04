Transfermarkt: Barcas neue Hoffnung bei Kimmich: "Operation Drehpunkt"

Der Rücktritt vom Rücktritt spiele Barca beim Werben um einen neuen Sechser in die Karten, schreibt Mundo Deportivo . „Barca startet die Operation Drehpunkt“, titelte die Zeitung, gemeint ist damit die Suche nach einer Verstärkung im Zentrum.

Kimmich gefalle Xavi sehr gut, heißt es in dem Bericht. Der Trainer hatte schon im vergangenen Sommer öffentlich über den Superstar der Bayern gesprochen . Und Kimmich hatte wiederum den ehemaligen Weltklassespieler Xavi schon häufiger als Vorbild bezeichnet.

Kimmich für rund 30 Millionen Euro zu haben?

Was Kimmich zusätzlich attraktiv für Barcelona mache: Sein Vertrag läuft noch bis 2025, vor der nächsten Spielzeit muss also wohl eine Grundsatzentscheidung her. Sollte sich Kimmich gegen eine Verlängerung entscheiden, müsste Bayern ihn abgeben - oder einen ablösefreien Transfer des 29-Jährigen riskieren.