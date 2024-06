Kommentar: Hummels beschädigt sein Denkmal!

Hummels ist clever genug

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte sich in seiner zuletzt so oft kritisierten Entscheidung, auf Hummels zu verzichten, bestätigt fühlen. Denn dem DFB-Coach war genau diese Gefahr ein Dorn im Auge: dass ein Spieler Stunk macht und sich in den Mittelpunkt drängt. Dieses Verhalten schadet am Ende dem Gefüge jeder Mannschaft.