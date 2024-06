Magath: Trainersuche des FC Bayern hat Fußball beschädigt

Wie er das Fahnden nach einem neuen Coach verfolgt habe, wurde Magath bei einer Medienrunde gefragt: „Erst vielleicht schmunzelnd, aber das war ja später auch nicht mehr zum Lachen. Das war etwas, was den deutschen Fußball insgesamt beschädigt hat.“

Die Bundesliga-Legende spielte damit auf die aufsehenerregenden Trainer-Absagen für seinen Ex-Klub an: „Das war ja nicht mehr schön, wie das in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Von daher sind wir alle heilfroh, dass wir jetzt jemanden haben und drücken mal die Daumen.“

Darum freut sich Magath über Bayerns Kompany-Deal

SPORT1 sprach Magath auch konkret auf Vincent Kompany an, auf den die Wahl der Münchner letztlich gefallen war: „Ich bin sehr froh, dass der FC Bayern mal wieder einen sehr guten, erfolgreichen Spieler als Trainer verpflichtet hat. Ich glaube, dass da in der Bundesliga weiter Bedarf herrscht. Dass ehemalige Weltklassespieler ihre Erfahrung als Trainer in die Liga mit einbringen.“