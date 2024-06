Rangnick erklärt Absage an Bayern und überrascht mit Hoeneß-Aussagen

Rangnick: Bayern-Absage eine der schwierigsten Entscheidungen

Der 65-Jährige erklärte, dass ihm die Absage durchaus Kopfzerbrechen bereitet habe. „Es war eine der schwierigsten beruflichen Entscheidungen, die ich in meiner Karriere bisher treffen musste“, erläuterte Rangnick und begründete seine Entscheidung mit der Vielzahl an Spielern und Mitarbeitern, mit denen er schon zuvor zusammengearbeitet hatte.

„Hoeneß wäre ein Grund, zu den Bayern zu gehen“

Doch dieser These widersprach der ehemalige Bundesliga-Coach noch einmal deutlich und brach sogar eine Lanze für den 72-Jährigen. „Ich kann an dieser Stelle versichern, dass das überhaupt keinen Einfluss auf meine Entscheidung hatte. Ich sage sogar: Uli Hoeneß wäre einer der Gründe gewesen, es zu tun und dort hinzugehen. Weil ich glaube, dass wir in unseren Sichtweisen gar nicht so verschieden sind.“