Kimmich fühlte sich von Bayern im Stich gelassen

So litt Kimmich unter der Impf-Debatte

„Das war echt eine brutale Zeit“, erinnert sich Kimmich - der sich 2022 ohne großen öffentlichen Wirbel schließlich impfen ließ - in dem Film an die öffentliche Kritik.

„Dass weniger Menschen gestorben wären, wenn ich mich hätte impfen lassen“

Zumal Kimmich sich ohnehin wundert, warum er als Sportler plötzlich zu einem der Gesichter der Impf-Debatte wurde. Im Dezember 2021 spricht Kimmich in einer Videoschalte, während er sich in Quarantäne befindet: „Am Ende sind wir dahin gekommen, dass es heißt: Es ist die Pandemie der Ungeimpften. Und derjenige, der für die Ungeimpften steht, ist Joshua Kimmich. Also ist auch er für die Pandemie verantwortlich.“

Kimmich fühlt sich von Bayern im Stich gelassen

„Ich habe mich zu lange alleingelassen gefühlt“, erklärt er im März 2022 in der Doku: „Ich bin jetzt fast sieben Jahre im Verein und es gab noch nicht so viele Skandale um meine Person. Das war die erste Talfahrt, da habe ich gemerkt, wie der Verein reagiert hat und bin dementsprechend enttäuscht und auch getroffen.“

„Vertrauensgefühl dem Verein gegenüber ist kaputtgegangen“

„Dieses Vertrauensgefühl, was ich davor dem Verein gegenüber hatte, ist natürlich kaputtgegangen“, machte Kimmich klar. Schließlich wisse er nie, was an die Öffentlichkeit kommt, wenn er mit Personen im Klub rede. „Es ist auch nicht so, dass das Vertrauen über ein, zwei Gespräche wieder aufgebaut werden kann.“