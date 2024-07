Bayern verleiht Offensiv-Juwel

von SPORT1 04.07.2024 • 15:26 Uhr Der FC Bayern München verleiht das nächste Talent ins Ausland - diesmal ist es ein Kroate, der schon mit Luka Modric verglichen wird.

Der FC Bayern und seine jungen Leihspieler sind eines der bestimmenden Themen dieses Sommers. Nicht nur Frans Krätzig oder Paul Wanner sollen Spielpraxis sammeln, sondern auch Lovro Zvonarek.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der deutsche Rekordmeister verleiht das 19 Jahre alte Juwel für eine Saison an Sturm Graz in die österreichische Bundesliga. Der Kroate hatte erst im vergangenen Januar unter Trainer Thomas Tuchel sein Debüt in der Profi-Mannschaft der Münchner gefeiert, am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg (2:0) erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Das erhofft sich Zvonarek von seiner Leihe

Sportdirektor Christoph Freund stellte in einer Vereinsmitteilung zur vorläufigen Verabschiedung klar: „Lovro Zvonarek ist ein sehr spannender Spieler, der alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten. Bereits mit 16 war er in seiner Heimat Kapitän in der ersten kroatischen Liga, er spielt mit seinen 19 Jahren schon sehr erwachsenen Fußball.“

Was man sich von einer Leihe erhoffe? „Wir sind überzeugt, dass er bei Sturm Graz die nächsten Schritte machen wird, indem er Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League sammeln kann. Er hat einen starken Charakter. Wir werden seinen Weg in der kommenden Saison von München aus eng begleiten“, sagte Freund über das Offensiv-Juwel, das in seiner Heimat bereits mit Luka Modric verglichen wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Graz wird Zvoranek in der kommenden Saiosn in der Königsklasse auflaufen. „Der SK Sturm ist ein Top-Verein in Österreich und spielt in dieser Saison in der Champions League – ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen“, wurde der Youngster in einem Vereins-Statement des österreichischen Double-Siegers zitiert.

FC Bayern: Zvonarek mit Debüt-Tor im Mai

Auch SK-Geschäftsführer Andreas Schicker freute sich enorm über den abgeschlossenen Deal: „Die Gespräche mit dem FC Bayern, speziell mit Christoph Freund, sind sehr gut und konstruktiv verlaufen. Lovro Zvonarek ist ein hochveranlagter Spieler für das offensive Mittelfeld, der in seinem jungen Alter bereits erste Einsätze für den FC Bayern vorweisen kann, in seiner Entwicklung aber noch lange nicht am Ende steht.“

Zvonarek war im Sommer 2022 von Slaven Belupo aus der ersten kroatischen Liga an die Säbener Straße gewechselt und zunächst für die Reserve im Einsatz. In der zweiten Mannschaft kam der 19-Jährige auf zwölf Tore und sieben Vorlagen in 39 Einsätzen. Sein Profi-Debüt feierte Zvonarek dann beim 3:2-Erfolg der Bayern im Januar über den FC Augsburg vor heimischer Kulisse in der Allianz Arena.