Erstaunliche Fan-Reaktionen zu Palhinha: Neuer Bayern-Star sorgt für Emotionen

Für Joao Palhinha geht mit dem Wechsel zum FC Bayern ein Traum in Erfüllung - und die Fans seines bisherigen Klubs gratulieren! Anders als bei so manch anderem Transfer ist das Feedback der Anhänger vom FC Fulham fast ausschließlich positiv. Obwohl sie mit dem Portugiesen einen ihrer besten Spieler verlieren.

Was wohl auch mit dem emotionalen Statement des neuen Bayern-Abräumers zu tun hat. Der 29-Jährige verabschiedete sich per Instagram-Botschaft von Team und Fans.

Palhinha sagt Danke - und die Fans reagieren sofort

Er verlasse den Verein in dem Wissen, seine Pflicht getan und immer alles gegeben zu haben, „auch wenn es manchmal schwierig war. Der Einsatz und das Engagement, das ich im Trikot des Vereins gezeigt habe, haben mich auf das höchste Niveau des Weltfußballs gebracht.“

Die Reaktionen unter dem Post waren ebenfalls von Respekt und großer Dankbarkeit geprägt. Was bei einem bedeutenden Abgang wahrlich nicht immer der Fall ist.

„Joao, es gibt keine Worte dafür, wie sehr wir deinen Dienst in unserem Fußballverein geschätzt haben. Du bist einfach unersetzlich und ganz offen gesagt der beste Mittelfeldspieler, den viele von uns in unserem Leben im Fulham-Trikot gesehen haben“, schrieb ein User: „Ich und viele andere werden dir für den Rest deiner Karriere die Daumen drücken und wir wünschen dir viel Erfolg, denn du hast ihn verdient. Du bist in Fulham immer willkommen.“