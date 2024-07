Bundesliga: RB Leipzig droht nächste Spiel-Absage

Am Montag hatte Aue ein Testspiel gegen Leipzig angekündigt. Die Reaktion aus dem Erzgebirge kam prompt und heftig. In den sozialen Netzwerken und in offiziellen Statements forderten sie die sofortige Absage des Spiels. Demnach lehnen die Fans Spiele gegen RB Leipzig kategorisch ab, da sie den Verein als Symbol für die Kommerzialisierung und den Verlust traditioneller Fußballwerte sehen.

Aue will dem Druck standhalten

Eine Situation, die Aues Sportdirektor Matthias Heidrich dieses Mal auf jeden Fall vermeiden will. Bei Tag24 erklärte er, dass man sich der Diskussionen und der Kritik bewusst sei, aber die sportlichen Vorteile überwiegen würden. „Wir brauchen zu diesem Zeitpunkt einen guten Gegner. Aufkommende Kritik daran müssen wir aushalten und den Weg gemeinsam gehen“, so der Sportliche Leiter des Drittligisten .

„Den Weg gemeinsam gehen? Spielen wir gegen RB, geht ihr den Weg in Zukunft ohne uns! Testspiel absagen!“, lautete die Antwort auf einem Fan-Plakat auf dem Trainingsgelände in Aue.

„Bedrohen den Fußball so, wie wir ihn kennen und lieben“

In einer Stellungnahme heißt es: „Die Prinzipien und Strukturen, die dem Handeln von RB Leipzig zu Grunde liegen, bedrohen den Fußball so, wie wir ihn kennen und lieben.“ Beide Partien sollen am RB-Trainingszentrum am Cottaweg unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.