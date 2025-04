Mancher Bayern-Boss irritiert von Kompany

„Die letzte Maiwoche wird ihnen richtig wehtun“, war sich SPORT1-Experte Stefan Effenberg am vergangenen Sonntag im STAHLWERK Doppelpass sicher. Gemeint waren damit die Spieler, Trainer und Verantwortlichen des FC Bayern, die nur am Fernseher zuschauen können, wenn erst in Berlin das DFB-Pokalfinale und wenig später in der Münchner Allianz Arena das Endspiel der Champions League ausgetragen wird.