Bundesliga: Von "Hawk Tuah" bis Uli Hoeneß – Klub begeistert mit Meme-Video

Am Donnerstag verkündet die DFL den Spielplan der kommenden Bundesliga-Saison. Die Social-Media-Abteilung des FC Augsburg veröffentlicht ein lustiges Kurzvideo zu jedem Gegner - von Uli Hoeneß über SPORT1 bis „Hawk Tuah“.

Es gibt kuriose Spielplanverkündungen – und dann gibt es den FC Augsburg. Nachdem die DFL am Donnerstag die Termine für die neue Bundesliga-Saison veröffentlicht hat, darunter ein Rhein-Kracher zum Auftakt, machten sich die bayerischen Schwaben einen Spaß daraus, ihre jeweiligen Gegner in Form diverser Internet-Memes vorzustellen.

Nicht nur spuckte das „Hawk Tuah“-Mädchen, das sich durch den Ausschnitt eines Straßen-Interviews insbesondere in den Vereinigten Staaten zum Internet-Phänomen katapultierte, imaginär den DFL-Spielplan aus, auch fand der FCA zu jedem Bundesligisten einen passenden Videoschnipsel.

Tuchel-Meme im Video des FC Augsburg

So feiert der Bundesliga-Elfte der vergangenen Saison seinen Start gegen Werder Bremen, passenderweise in dem auf X publizierten Kurzvideo mit einem Clip gekennzeichnet, der einen Fisch in einem Erlebnis-Aquarium zeigt, der auf ein im Kinderwagen sitzendes Kind herabfällt.